«Патриоты» в Варшаве: как размещение систем ПВО США изменит баланс сил в Европе

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Министерства обороны Польши и США подписали соглашение о поставках Варшаве систем противовоздушной обороны США MIM-104 Patriot до 2022 года, сообщил глава польского военного ведомства Антони Мачеревич. Красуясь, таким образом, перед Трампом, Варшава создает напряженность у российских границ, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра военно-политических исследований РИСИ, начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков.

Отмечается, что подписание соответствующего документа состоялось в четверг, во время визита в Польшу американского президента Дональда Трампа.

«Поставки начнутся в 2022 году. Польские комплексы будут оснащены новейшей системой управления огнем IBCS», — сказал Мачеревич.

По данным польского Минобороны, поставки состоятся в 2022 году, однако срок оперативной готовности систем определен только на 2023 год. После этого американские комплексы противовоздушной обороны заработают в полную силу.

«Польша уже давно пытается построить у себя серьезную, многоэшелонированную систему противовоздушной обороны. Этот вопрос неоднократно ставился перед руководством НАТО. Учитывая недофинансирование в рамках самого блока, Варшава «пробила» то, что сейчас называется расширенным военным присутствием стран Альянса, в том числе на территории Балтики и самой Польши. Это необходимо для усиления военного потенциала как самой Польши, так и европейского военного блока», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Это решение отвечает интересам как самой Польши, так и руководства США. По крайне мере так ситуацию видят в военно-политическом руководстве польского государства. Кроме того, размещение американских систем дает для Варшавы дополнительный стимул к развитию американо-польских отношений.

«Дело в том, что здесь работает давний слоган президента США Дональда Трампа «Покупай американское». Польша показывает красивый жест и заявляет о том, что она идет в фарватере трансатлантической политики и является одним из форпостов НАТО на восточном рубеже. Но печалит то, что решение о размещении американских противовоздушных систем несет определенную угрозу и создает напряженность на наших границах. Соответственно, Россия должна будет адекватно реагировать», — продолжает Ермаков.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что республика собирается подписать контракт на покупку систем Patriot до конца 2017 года. На эту сделку предполагалось потратить не более 7,5 миллиарда долларов, купив восемь батарей Patriot.

«В последнее время много говорится о концепции А2АД, которая означает прекращение доступа на закрытые территории. Фактически это означает, что войска НАТО не могут свободно оперировать на защитных рубежах территории России? и таким образом они пытаются выработать потенциал, который бы преодолел российские оборонительные системы и прикрыл союзников и участников Альянса от мифической угрозы», — подчеркивает военный аналитик.

Напомним, IBCS — это система тотального контроля воздушного и космического пространства. Целью этой системы, продвигаемой подразделением Mission Systems корпорации Northrop Grumman, является глубокая интеграция всех существующих и перспективных средств защиты от атаки из верхней полусферы. Ее уже нельзя назвать ПВО или ПРО, так как предусматривается поражение любых целей, летящих на любой высоте и с любой скоростью.

«Важно понимать, что Варшава хочет играть в военно-политических делах все более значимую роль в Европе. Она намерена быть надежным и последовательным партнером США, на которого Трамп бы мог опираться. И в этом плане, визит Трампа накануне G20 будет обыгрываться во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным», — заключил Сергей Ермаков.

Ранее руководство США заявляло о намерении развернуть летом 2017 года зенитные ракетные комплексы Patriot в странах Прибалтики. В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что прибалтийские страны заинтересованы в создании региональной системы ПВО. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что военный блок считает необходимым свое военное присутствие в Прибалтике, что должно снять напряженность в регионе.

MIM-104A Patriot — американский комплекс ПВО, который предназначен для прикрытия крупных административно-промышленных центров, военно-морских и военно-воздушных баз от самых современных средств воздушного нападения. По заявлению Пентагона, система способна одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать более 100 воздушных целей.