Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в Крыму

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Симферополь, 6 июля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook анонсировал отставки нескольких крупных чиновников и назначения на их мета новых.

Так, Аксенов планирует согласовать отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Также будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина. Он возглавит ГУП РК «Черноморнефтегаз». Кроме того, будут приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова.

Кадровые изменения затронут не только республиканский, но и муниципальный уровень, пообещал Аксенов.