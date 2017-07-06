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Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в Крыму
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    Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в Крыму

    10:36  6 Июля 2017
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    Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в Крыму

    Симферополь, 6 июля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook анонсировал отставки нескольких крупных чиновников и назначения на их мета новых. 

    Так, Аксенов планирует согласовать отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Также будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина. Он возглавит ГУП РК «Черноморнефтегаз». Кроме того, будут приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. 

    Кадровые изменения затронут не только республиканский, но и муниципальный уровень, пообещал Аксенов. 

    «В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров  — естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», — резюмировал глава Крыма. 

    Автор: Владимир Багров
    #крым #аксенов #зимин #стрельбицкий #волченко
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