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Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!
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    Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

    10:07  6 Июля 2017  /обновлено: 10:12  06 Июля 2017
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    Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

    Киев, 6 июля. Редакция Федерального агентства новостей получила в свое распоряжение видео из здания Окружного административного суда Киева, расположенного на улице Петра Болбочана. В здании суда прошло заседание по иску двух правозащитных организаций: «Антифашистская правозащитная лига» и «Еврейская правозащитная группа» против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

    В зал суда поддержать иск пришла Елена Бережная, глава украинской общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты». В суд также явились несколько десятков неонацистов из националистической партии «Свобода». Неонацисты начали оскорблять Бережную и нескольких антифашистов, пришедших вместе с ней.

    - Вас надо прибить прямо здесь. Вы поддерживаете москалей! Вы за русских! Предала Украину! – кричали молодые люди в лицо Елене Бережной прямо в зале суда.

    Она пыталась объяснить мотивы своих действий, рассказывала, что генерал Николай Ватутин освобождал Киев от фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны, а Роман Шухевич, лидер запрещенной в РФ УПА*, гауптштурмфюрер СС, был активным участников убийств сотен тысяч мирных жителей Украинской ССР, евреев, коммунистов, украинцев и русских.

    Но неонацисты не слушали ее, оскорбляли, а затем перешли к прямым угрозам, заявляя, что расправятся не только с Еленой Бережной, но и с ее дочерью, Ириной Бережной, депутатом Верховной рады от «Оппозиционного блока». Мотивом угроз были политические убеждения Бережных – обе эти женщины считают, что в феврале 2014 года на Украине произошел националистический переворот, у власти находятся неонацисты, которые преследуют антифашистов.

    Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

    В ответ на угрозы Бережная сообщила, что вызовет полицию, но неонацисты в ответ откровенно хохотали.

    - Мы здесь полиция! Мы на своей земле! А ты убирайся, пока жива, - кричали они в лицо женщине.

    По итогам заседания Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение дела на август. 

    Елена Бережная дала комментарий корреспонденту ФАН, в котором сообщила, что решение Киевского совета о переименовании как Московского проспекта, так и проспекта Ватутина противоречит законодательству Украины. 

    «В качестве обоснования переименования чиновниками был указан закон «О декоммунизации», принятый Верховной Радой. Но в этом законе прямо сказано, что закон не затрагивает советских военноначальников, освобождавших Украину от фашистов. В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киеврады этого решения нами направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива (замглавы КГГА) за неисполнение определения суда и давление на суд», - сообщила Елена Бережная.

    Активисты «Свободы» угрожали Бережной и по окончании суда, ей пришлось отрываться от преследования неонацистов при помощи такси.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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