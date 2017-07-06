Генпрокуратура РФ требует заблокировать в Сети материалы, оправдывающие деятельность ИГ в Сирии

В Избранное

Москва, 6 июля. Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать материалы в Сети, оправдывающие деятельность членов «Исламского государства»*, «Джебхат ан-Нусры» и «Правого сектора»* (все организации запрещены в РФ).

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе мониторинга специалисты обнаружили ресурсы националистического толка, среди которых «Спутник и погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд». Также надзорные органы вычислили в Интернете материалы, оправдывающие деятельность террористических организаций в Сирии. В итоге ведомство внесло пакет из шести требований в Роскомнадзор с целью закрытия доступа к контенту, побуждающему к экстремизму, передает ТАСС.

Добавим, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил разработать законопроект, позволяющий «честным» сайтам избежать блокировки.

* Организация запрещена на территории РФ.