Путин наделил главу ФАНО полномочиями определять данные, относящиеся к гостайне

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Москва, 6 июля. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков наделяется правом устанавливать, какая информация относится к государственной тайне. Соответствующий указ сегодня размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, руководитель ФАНО наделяется полномочиями определять, какие данные могут считаться государственной тайной. Отмечается, что другим указом российский лидер внес соответствующие изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.

Напомним, ФАНО было организовано в ходе реформы Российской академии наук (РАН) четыре года назад.