ИГ угрожает терактами на Уимблдонском турнире

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Лондон, 6 июля. Террористы из группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории России по решению Верховного суда) обратились к своим сторонникам в Великобритании с призывом организовать нападение на Уимблдонский турнир, подобное террористической атаке во время концерта Арианы Гранде в Манчестере.

Как стало известно британскому Express, террористы обмениваются мнениями и сведениями о предстоящей атаке с помощью зашифрованных мессенджеров. Среди переданных сторонниками ИГ* сведений — подробная карта места проведения Уимблдонского турнира.

Напомним, сетка основных матчей Уимблдонского турнира в 2017 году охватывает две недели с 3 по 16 июля. Предполагается, что турнир может привлечь до полумиллиона зрителей, поэтому после многочисленных террористических нападений в Великобритании полиция применяет особые меры безопасности. Пока, впрочем, представители контртеррористического ведомства объявили, что у них нет никаких данных по планируемой атаке террористов в Уимблдоне.

* Организация запрещена на территории РФ.