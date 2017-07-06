Лазер вместо навоза: ученые применят в России высокие технологии для выращивания овощей

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Москва, 6 июля. Лазерная технология, позволяющая сокращать использование удобрений и химикатов для овощей и растений, изобретена учеными из ФГНБУ «Росинформагротех», подведомственного Минсельхозу РФ. По словам разработчиков, лазерный луч регистрирует информацию о распылении жидкости и передает их на компьютер.

Специалисты уверяют, что благодаря лазеру будет происходить снижение использования инсектицидов и удобрений на 20–30%. Новая технология, которая окажет эффективное влияние на сельскохозяйственный спектр, может быть внедрена уже в скором будущем.

В настоящее время технология использования лазерного луча проходит испытания, в скором времени специалисты начнут сотрудничество с предприятиями, передает газета «Известия».

Напомним, ранее российские ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук запустили уникальный суперкомпьютер, производительность которого достигает 55 триллионов операций.