Вашингтон и Варшава подписали соглашение о поставке в Польшу систем ПВО Patriot

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Варшава, 6 июля. Оборонные ведомства Польши и Соединенных Штатов подписали договор о поставке польской стране систем ПВО Patriot. Об этом сообщает глава министерства обороны Польши Антони Мачеревича.

Отмечается, что подписание соглашения состоялось накануне в столице Польши в ходе визита американского президента Дональда Трампа.

Сообщается, что американские системы ПВО будут поставлены в польскую страну до 2022 года.