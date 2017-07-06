Вашингтон и Варшава подписали соглашение о поставке в Польшу систем ПВО Patriot
В Избранное
Варшава, 6 июля. Оборонные ведомства Польши и Соединенных Штатов подписали договор о поставке польской стране систем ПВО Patriot. Об этом сообщает глава министерства обороны Польши Антони Мачеревича.
Отмечается, что подписание соглашения состоялось накануне в столице Польши в ходе визита американского президента Дональда Трампа.
Сообщается, что американские системы ПВО будут поставлены в польскую страну до 2022 года.