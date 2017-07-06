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Он был эталоном Человека! Петербуржцы вспоминают Гранина и раскрывают секреты. ФАН-ТВ
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    Он был эталоном Человека! Петербуржцы вспоминают Гранина и раскрывают секреты. ФАН-ТВ

    9:57  6 Июля 2017
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    Ушел из жизни почетный гражданин Санкт-Петербурга, признанный и многими любимый писатель, Человек с большой буквы, как о нем отзывается большинство горожан, – Даниил Александрович Гранин. Участник Великой Отечественной войны, Герой социалистического труда. В послевоенное время он стал не только литератором, но и общественным деятелем, киносценаристом, лауреатом нескольких государственных премий. Об одной из таких ФАН-ТВ рассказывало совсем недавно: Министерство обороны России высоко оценило вклад петербуржца в развитие искусства и патриотизма, наградив его в рамках новой учрежденной Минобороны премией в области культуры. В конце марта в Петербурге для Даниила Александровича провели отдельную церемонию (других лауреатов награждали в Москве). Четвертого июля, на 99-м году жизни он скончался. Однако и его самого, и его произведения, очевидно, будут помнить еще долгие годы.

    Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на Малой Конюшенной улице, где по традиции летом работают «Книжные Аллеи». На прилавках без труда отыскались книги Гранина. А возле них – многочисленные почитатели его творчества.

    – Я от вас узнала это, – с дрожью в голосе произнесла посетительница Аллеи Ольга Пераженская, после того как корреспондент ФАН-ТВ рассказала ей о кончине писателя. – Это большая потеря. Каждый раз, когда теряешь настоящего человека, с большой буквы Человека, это всегда очень горько и очень печально. Для меня он был эталоном Человека, интеллигентный, умный, тактичный. Таких людей мало сейчас.

    – Человек, наделенный талантом. Родился до войны, прошел всю войну. Сделал такую замечательную вещь, как «Блокадная книга», – поделился Сергей Кириллов («Блокадная книга» написана Даниилом Граниным в соавторстве с Алексеем Адамовичем, это произведение, весьма почитаемое петербуржцами старшего поколения – прим.ред.). – Он вообще был гуманистом и Петербуржцем с большой буквы.

    Он был эталоном Человека! Петербуржцы вспоминают Гранина и раскрывают секреты. ФАН-ТВ

    Отметим, что сочетание «писатель Даниил Гранин» оказалось знакомо многим представителям молодежи на слух, однако знакомы с его произведениями и уж тем более биографией очень не многие.

    – Несколько друзей мне рекомендовали его произведения. Слышала, что это петербургский писатель, но собственно ничего не прочитала, к сожалению. Теперь, когда я узнала, что его не стало, наверное, что-то прочитаю, – поведала Татьяна Репина.

    Для людей постарше, наоборот, книги Гранина – книги юности, молодости. Их было тяжело найти: на издание многих, особенно повествующих о военных годах, был наложен запрет. Дольше всего мораторий продержался в Северной столице, однако книги все равно доставали: через несколько рук привозили из других городов, собирали вырезки из журналов, в которых публиковались лишь отрывки больших произведений, обменивались и читали, как говорится, запоем.

    Он был эталоном Человека! Петербуржцы вспоминают Гранина и раскрывают секреты. ФАН-ТВ

    – Мне было около 20 лет, в мою юность мы с трудом находили его книги, но с удовольствием читали, он печатался больше в журналах. Его произведения воспринимались иначе. Мы же читали, в основном, классику, что-то о войне. А он преподносил все это совсем по-другому. Простым языком, не напыщенно мог выразить то, о чем каждый из нас думает, но боится сказать, – поделилась Елена Копейкина. Женщина узнала о кончине писателя от корреспондентов и, нужно отметить, серьезно разволновалась и призналась, что сожалеет о такой потере. В конце разговора Елена добавила: «Такие люди всегда кажутся вечными…»

    Смотрите также: Россияне простились с Баталовым: Плачем, смотря его фильмы и провожая в последний путь. ФАН-ТВ

    Живя в Санкт-Петербурге (Ленинграде), Даниил Гранин уделял огромное внимание развитию книжного дела. Его знали все, от начинающих до именитых: журналисты и писатели, члены Союза писателей и других творческих сообществ, литературных объединений. Александр Кулаев, заместитель директора «Книжной лавки писателей» – старейшего книжного клуба города, созданного при непосредственном участии Максима Горького и занесенного в «Красную книгу Петербурга», – поделился с ФАН-ТВ своими воспоминаниями о Данииле Александровиче, которого он знал лично. На страницах памяти нашлось место и для одного секретного события, которое касалось только их двоих:

    Он был эталоном Человека! Петербуржцы вспоминают Гранина и раскрывают секреты. ФАН-ТВ

    – Это для всего человечества, для всей России, а не только для Петербурга, большая потеря! – убежден Александр Кулаев. – Даниил Александрович Гранин был олицетворением нашей эпохи. Он прошел войну, участвовал в становлении нашей ленинградской (петербургской) писательской организации. Он был настолько чудным человеком, что принимал участие в каждом писателе и в каждом сотруднике подведомственного ему коллектива, то есть, Союза писателей, Лавки писателей в частности. Могу интересный пример привести. У меня случился кредит для Лавки писателей, были большие неприятности. Даниил Александрович предложил погасить этот кредит! Естественно, я – работающий человек – отказался. Но сам факт говорит о том, что это Человек с большой буквы. Мы будем вечно его помнить. Не говоря уже о произведениях, которые он написал. Это шедевры литературы.

    Добавим лишь, что последней книгой Даниила Гранина, вышедшей в свет всего за три месяца до его смерти, стал, как гласит подзаголовок, «роман о любви и не только» – это произведение с трогательным названием «Она и всё остальное».

    Смотрите также: Дело Изотова живет: памятник прославленному конструктору-экспериментатору открыли в Питере. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Евгения Исаева; Андрей Ивашин
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