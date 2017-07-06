Путин поручил МИД подписать дополнительный протокол к конвенции по борьбе с терроризмом

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Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании дополнительного протокола к антитеррористической конвенции Совета Европы. Министерству иностранных дел поручено подписать протокол. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Речь идет о дополнительном протоколе к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года.

Внешнеэкономическому ведомству поручено подписать протокол с заявлением о том, что российская сторона, руководствуясь Уголовным кодексом РФ, будет рассматривать деяния, на которые распространяется статья 4 дополнительного протокола, как приготовление к преступлению террористической направленности или покушение на такое преступление. В таком случае эти деяния будут нести за собой уголовную ответственность.

В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за намеренные попытки осуществить теракт, завербовать террористов для совершения теракта, попасть на территорию других государств с целью планирования, подготовки или совершения теракта, оказать или получить террористическую подготовку. Также предполагается наказывать за организацию таких поездок, а также сбор или предоставление средств.