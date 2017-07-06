Банк развития БРИКС может инвестировать 560 млн долларов в два проекта в России

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Шанхай, 6 июля. В настоящее время правление Нового банка развития рассматривает 23 проекта для инвестиций на территории пяти стран БРИКС. В их число входят два проекта на территории России на общую сумму в 560 млн долларов.

«В России у нас два активных проекта на 560 миллионов долларов, оба суверенные», — рассказал президент Нового банка развития Кундапур Ваман Каматх в ходе пресс-конференции в Шанхае.

По словам Каматха, один из проектов инвестиций в России нацелен на поддержку реформирования судебной системы, а второй проект — строительство высокоскоростной автомагистрали, предполагаемое местонахождение которой президент НБР предпочел не раскрывать, отметив лишь, что это крайне важный проект для российской транспортной системы.