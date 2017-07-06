Грозы, ливни с градом и торнадо: какой будет вторая половина лета в Центральной России

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Москва, 6 июля. Жителям Центральной России следует приготовиться к ливням, шквалистому ветру и грозам, которые ожидаются во второй половине лета. А жителям южной части Сибири и Дальнего Востока стоит опасаться пожаров из-за жаркой погоды, предупреждают в МЧС РФ.

Синоптики поделились с газетой «Известия» не внушающими оптимизма прогнозами — в этом месяце в Центральной России возможны обильные дожди, сильный ветер и грозы. По словам главы управления организации информирования населения МЧС Алексея Вагутовича, сейчас как норма воспринимается то, что раньше в ряде регионов считалось аномалией. И во второй половине лета не стоит ждать обилия солнечных и жарких дней.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, не исключает появления смерчей в ближайшее время. «Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают», — отметил он.