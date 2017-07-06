Милонов просит МИД РФ дать оценку деятельности Бандеры на международном уровне

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Москва, 6 июля. Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов обратился к внешнеполитическому ведомству России с просьбой рассмотреть вопрос о международной оценке деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

По его словам, результаты Великой Отечественной войны и Второй мировой войны на протяжении последнего времени пересматривают в пользу тем или же другим политическим интересам. Кроме того, крайнюю обеспокоенность вызывают сигналы из Украины, где фашистов называют героями.

Депутат решительно подчеркнул, что «воплощенными символами фашистских приспешников стали вожаки украинских националистов Степан Бандера и Роман Шухевич».

Он считает, что такое развитие событий несет угрозу миру и стабильности европейских народов, поэтому просит МИД РФ поднять на международном уровне вопрос об оценке деятельности Бандеры.