Дуда надеется на постоянное размещение войск США в Польше

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Варшава, 6 июля. Польский президент Анджей Дуда сообщил о желании, чтобы присутствие войск США на территории Польше имело бы постоянный характер.

«Соединенные Штаты — гарант военной безопасности, поэтому так важно их присутствие», — рассказал глава республики в интервью программе «Сигналы дня» в эфире Polskie radio.

По словам президента, визит в Варшаву американского лидера Дональда Трампа усиливает позицию Польши в Евросоюзе.

Отметим, что в настоящее время в Польше базируются 900 американских военнослужащих в рамках программы по снижению страхов восточноевропейских стран НАТО перед «российской агрессией». Приезд Трампа покажет, что Штаты «не бросают» своих военных партнеров.



