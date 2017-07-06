Сборщик старинных кораблей нашел труп в черных трусах на берегу Финского залива

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Санкт-Петербург, 6 июля. Сборщик старинных кораблей обнаружил на берегу Финского залива в поселке Лахта труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах Петербурга.

Мертвого мужчину в воде нашел сборщик фонда поддержки и реконструкции исторических судов. На вид погибшему 55-60 лет. У него седая борода и короткие седые волосы. Одет он был в белую футболку и черные трусы. Рядом на берегу обнаружены черная ветровка и синие джинсы. Личность мужчины сейчас устанавливается.