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СК РФ раскрыл банду, причастную к убийству главы Сергиева Посада в 2011 году
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    СК РФ раскрыл банду, причастную к убийству главы Сергиева Посада в 2011 году

    9:51  6 Июля 2017
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    СК РФ раскрыл банду, причастную к убийству главы Сергиева Посада в 2011 году

    Москва, 6 июля. Следователи пресекли деятельность преступной банды, на счету которой множество преступных эпизодов, в том числе убийство главы подмосковного города Сергиев Посад. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Следователи вышли на след банды, возглавляемой Константином Пискаревым, также известным как "Костя Большой". По данным правоохранителей, он создал банду убийц в 1999 году. 

    «В качестве участников в нее вошли Сергей Александров, Сергей Юрьевич Безруков, Александр Замятин, Денис Земцов, Дмитрий Лупичев, Дмитрий Мишин, Игорь Сарьян, Андрей Столяров, Дмитрий Юров, а также иные лица», — уточнила Петренко. 

    На счету банды — не менее 18 убийств, в том числе убийство главы города Сергиев Посад Евгения Душко. По данным следствия, между ним и «Костей Большим» в 2011 году возник конфликт, связанный со служебной деятельность мэра — из-за нее могли пострадать коммерческие интересы криминального авторитета. «Костя Большой» принял решение убить чиновника. Утром 22 августа 2011 года бандиты приехали к дому Душко, дождались, когда тот выйдет из дома и сядет в автомобиль, и выстрелили в него из пистолета не менее семи раз. Чиновник от полученных травм скончался на месте. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #сергиев посад #банда
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