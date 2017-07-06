Два новых парка готовятся к открытию в Москве

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Москва, 6 июля. Уже к осени в Москве должны появиться два новых парка, которые увеличат площадь зеленых зон в столице почти на 27 гектаров. Строительство зеленых зон началось с нуля на месте старых промышленных объектов — парк «ЗИЛ» появится на месте цехов и складов одноименного завода, а безымянный парк на юго-западе Москвы будет разбит на месте без госбюджетного учреждения «Жилищник» в Гагаринском и Академическом районах.

«Обе зеленые зоны мы начали строить с нуля на территориях, где прежде располагались промышленные объекты, — сообщили «Госновостям» в Департаменте капитального ремонта правительства столицы. — Парк «ЗИЛ” появится на месте заводских цехов и складов. Здесь разобьют цветники, высадят более 700 деревьев и около трех тысяч кустарников, появится пруд».

Территория парка на юго-западе Москвы будет разбита на верхнюю и нижнюю зоны в соответствии с естественным перепадом высот. Кроме того, в парке будут созданы искусственные холмы и поставлены современные детские площадки. В меньшем парке «ЗИЛ» предусмотрены кафе и пункты проката велосипедов.