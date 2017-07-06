Путин назначил своего представителя по размещению авиагруппы ВКС РФ в Сирии

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Москва, 6 июля. Заместитель главы оборонного ведомства России Николай Панков назначен официальным представителем президента России по размещению авиационной группы ВС РФ в Сирии. Соответствующее распоряжение главы государства Владимира Путина размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно указу президента России Владимира Путина, статс-секретарь — заместитель Минобороны РФ Николай Панков назначен официальным представителем лидера России при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса об утверждении протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР.