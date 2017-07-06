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Путин назначил Панкова представителем по размещению авиагруппы ВКС РФ в Сирии
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    Путин назначил Панкова представителем по размещению авиагруппы ВКС РФ в Сирии

    9:18  6 Июля 2017  /обновлено: 9:56  06 Июля 2017
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    Путин назначил своего представителя по размещению авиагруппы ВКС РФ в Сирии

    Москва, 6 июля. Заместитель главы оборонного ведомства России Николай Панков назначен официальным представителем президента России по размещению авиационной группы ВС РФ в Сирии. Соответствующее распоряжение главы государства Владимира Путина размещено на официальном портале правовой информации. 

    Путин назначил Панкова представителем по размещению авиагруппы ВКС РФ в Сирии

    Согласно указу президента России Владимира Путина, статс-секретарь — заместитель Минобороны РФ Николай Панков назначен официальным представителем лидера России при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса об утверждении протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сирия #вксрф #панков
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