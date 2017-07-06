Деятельность Путина на посту президента одобряют более 80% россиян

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Москва, 6 июля. К концу июня уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 81,4%. Как следует из результатов опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, в рейтинге доверия политикам глава государства, как и ранее, остается безусловным российским лидером с результатом 49,2%.

В материалах исследования говорится что, «в рейтинге доверия политикам по-прежнему на первом месте Владимир Путин — его называют около половины опрошенных (в последнюю неделю этот показатель находился на отметке 49,2%)», передает РИА Новости.

Напомним, накануне сообщалось, что большинство граждан Российской Федерации хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы российского государства после президентских выборов будущего года.