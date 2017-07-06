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Москва, 6 июля. В России стартовали продажи нового кроссовера Renault Koleos стоимостью от 1 млн 699 тыс. рублей.

Впервые новинку представили в начале лета на онлайн-шоуруме Renault. Теперь автомобиль можно приобрести во всех официальных дилерских центрах французской компании. Кроссовер D-сегмента комплектуется бензиновыми двигателями 2 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). С сентября можно будет заказать и двухлитровый турбодизель на 177 л.с.

Renault Koleos также оснащен различными системами: активной безопасности, контроля за полосой движения, слепыми зонами, автоматической парковки Easy Park Assist, экстренного вызова оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и др.