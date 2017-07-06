Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Башкирии, три человека погибли

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Уфа, 6 июля. Серьезное ДТП произошло сегодня утром на 189-м километре автодороги Р316 Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Башкирии. Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с двигавшимся по встречной полосе автобусом ПАЗ.

«По имеющейся на данный момент информации, легковая автомашина, следовавшая со стороны Белорецка в сторону села Авзян, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с пассажирским автобусом марки ПАЗ, — сообщил главный автоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов. — В автобусе находились трое пассажиров. Известно, что погибшие — мужчина и две женщины из легкового автомобиля».

Информации о состоянии пассажиров автобуса на данный момент нет. На месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы, устанавливаются личности погибших.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила о серьезном ДТП с пятью погибшими в Дагестане.