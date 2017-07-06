Два мигранта в Петербурге держали в рабстве московского бомжа

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Санкт-Петербург, 6 июля. Двух граждан Таджикистана задержали в Петербурге по подозрению в незаконном удержании бездомного мужчины, которого они заставляли попрошайничать на Софийской овощной базе.

Минувшей ночью в полицию обратился мужчина 1965 года рождения с заявлением о том, что в мае-июне этого года неизвестные лица вывезли его из Москвы в Петербург против воли и каждый день доставляли на овощную базу. Все заработанные бомжом деньги злоумышленники забирали. Если потерпевший отказывался попрошайничать, его избивали.

Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении преступления были задержаны уроженцы Таджикистана 1993 и 1991 года рождения. Оба безработные.