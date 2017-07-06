Все детские лагеря Забайкалья проверят после массового отравления

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Чита, 6 июля. Прокуратура Забайкальского края проведет проверку всех детских лагерей в регионе после массового отравления в лагере «Аргунь» — тогда у 12 детей был диагностирован гастроэнтерит легкой степени с острым течением.

Это решение было принято в четверг на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прокурор края Василий Войкин поручил проверить все районы, в которых находятся детские лагеря. Проверка должна завершиться до конца этой недели.

Результаты проверки будут обобщены в прокуратуре края, в случае необходимости по ним будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 12 детей в возрасте от 7 до 15 лет, отдыхавших в лагере «Аргунь» поселка Тасей Читинского района были госпитализированы с диагнозом «инфекционный гастроэнтерит лёгкой степени».