Тысячи жителей Пермского края остались без электричества из-за непогоды 

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Пермь, 6 июля. В Пермском крае из-за шквалистого ветра и ливней без электроэнергии остались около 15,6 тыс. человек.

«По состоянию на 7 часов утра местного времени без электроснабжения остается более 60 населенных пунктов, в которых проживает 15,6 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы электроснабжающей организации «Пермэнерго».

В связи с этим более 30 бригад электриков общей численностью порядка 100 человек направлены на поиск мест повреждений и их ликвидации.

Напомним, 30 июня из-за непогоды в Москве и Московской области без электричества остались около 4,4 тыс. человек.