Подростки нашли мешок с трупом младенца в заброшенном здании в Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 6 июля. Несовершеннолетние обнаружили в заброшенном здании общежития на территории бывшей воинской части пакет с трупом младенца.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 19.10 от охранника заброшенного военного городка Николая К. поступило сообщение о том, что в здании заброшенного общежития, расположенного на территории бывшей воинской части в поселке Песочное Выборгского района, обнаружен труп новорожденного ребенка.

Отмечается, что на трупе были явные признаки разложения.

Позже было установлено, что четверо подростков гуляли по поселку, а потом решили побродить по зданию заброшенного общежития, куда забрались через разбитое окно.

В помещении они почувствовали странный запах, открыли стоящий там комод, в котором и нашли тело ребенка. После этого они обратились к охраннику.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.