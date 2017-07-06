Любопытный НЛО наблюдал в США за праздничным салютом

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Норуолк (США), 06 июля. Уфолог из пригорода Лос-Анджелеса выложил в Сеть кадры, на которых НЛО наблюдал за праздничным салютом.

Фейерверки запускали в Норуолке 4 июля в честь Дня независимости США. По словам автора видео, это его не первая встреча с внеземным летающим объектом, однако ранее он не успевал зафиксировать НЛО на видео.

Однако позавчера американцу повезло – во время праздничного салюта он увидел в небе странные светящиеся объекты. Во время съемки мужчина включил свет, чем видимо испугал любопытных пришельцев, которые поторопились ретироваться.