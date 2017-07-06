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Радикалы сожгли автосалон Porsche в Гамбурге в преддверии саммита G20
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    Радикалы сожгли автосалон Porsche в Гамбурге в преддверии саммита G20

    9:00  6 Июля 2017
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    Радикалы сожгли автосалон Porsche в Гамбурге в преддверии саммита G20

    Гамбург, 6 июля. Автосалон с премиальными автомобилями марки Porsche сгорел минувшей ночью в Гамбурге, где завтра начинается саммит «Большой двадцатки». Полиция без сомнения квалифицировала случившееся как поджог.

    Следствие предполагает, что случившееся является делом рук левых радикальных антиглобалистов, однако пока что поджигателей не удается обнаружить по горячим следам. Радикальные движения в европейских странах встречают каждый крупный саммит акциями протеста, которые в некоторых случая доходят до крайности.

    Радикалы сожгли автосалон Porsche в Гамбурге в преддверии саммита G20

    Первая демонстрация левых заявлена уже сегодня под лозунгом «Добро пожаловать в ад!» — таким образом левые силы встречают прибывающих уже сегодня в Гамбург глав государств стран «Двадцатки». Радикалы-антиглобалисты не скрывают, что намерены приложить все силы, для того, чтобы сорвать проведение саммита G20.

    Напомним, саммит пройдет 7 и 8 июля. В повестке саммита — обсуждение вопросов, связанных с изменением климата, глобальной экономикой и рынком труда.

    Радикалы сожгли автосалон Porsche в Гамбурге в преддверии саммита G20

    Автор: Валентин Меликов
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