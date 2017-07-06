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Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета
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    Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета

    9:10  6 Июля 2017
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    Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета

    Москва, 6 июля. Этим летом в Московскую службу психологической помощи населению обратились 3870 человек, что на 14% больше, чем за тот же период минувшего года. Об этом сообщила руководитель службы Нина Петроченко. 

    По ее словам, примерно четверть поступивших обращений связаны с жалобами на здоровье, но не в физическом плане, а психологическом. У людей наблюдается депрессия, связанная с отсутствием лета и общения. 

    Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета

    Она также отметила, что погода может также способствовать усилению депрессивных состояний, сообщает RT.

    «На консультациях бывает, что человек может отметить: «вот еще и погода такая» или что-то вроде «еще и лето не удалось», хотя можно найти много прелестей и в этом лете», — подчеркнула Петроченко. 

    Москвичи массово побежали к психологам из-за дождливого лета

    Она отметила, что торфяники не горят, жители и гости города дышат свежим и чистым воздухом, поэтому можно радоваться лету.  

    Автор: Дана Балан
    #погода #москва #депрессия #психологи #лето
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