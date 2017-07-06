Кабмин РФ изменил порядок прохождения альтернативной службы

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Москва, 06 июля. Постановление, предусматривающее изменение порядка прохождения альтернативной гражданской службы, принято в правительстве России.

Документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабинета министров. В постановлении значатся два основных нововведения в принятый в 2004 году закон об альтернативной гражданской службе.

В частности, проходящие «альтернативку» получат право «на свободное от работы время, необходимое для проезда к месту отпуска при использовании отпуска по уходу за ребенком».

Кроме того, в постановлении прописаны случаи, о которых работодатель должен сообщать в следственные органы. Речь идет о нарушениях прохождения гражданской альтернативной службы.

