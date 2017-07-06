Назарбаев выступил против переименований в свою честь и сравнил себя с Марком Аврелием

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Астана, 6 июля. По словам казахского президента Нурсултана Назарбаева, он во всех случаях выступает против переименований значимых объектов в стране в свою честь, однако подобные предложения продолжают поступать. В связи с очередным предложением о переименовании Назарбаев вспомнил слова римского императора и философа Марка Аврелия, который хотел, чтобы люди после его смерти удивлялись, почему ему не поставлено ни одного памятника.

6 июля Нурсултан Назарбаев отмечает свой день рождения — и в этот же день стало известно о том, что правительство Казахстана приняло решение переименовать международный аэропорт в столице Казахстана в «Нурсултан Назарбаев». Сам Назарбаев заявил, что предпочел бы, чтобы памятники ему ставили будущие поколения.