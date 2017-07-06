Назарбаев выступил против переименований в свою честь и сравнил себя с Марком Аврелием
Астана, 6 июля. По словам казахского президента Нурсултана Назарбаева, он во всех случаях выступает против переименований значимых объектов в стране в свою честь, однако подобные предложения продолжают поступать. В связи с очередным предложением о переименовании Назарбаев вспомнил слова римского императора и философа Марка Аврелия, который хотел, чтобы люди после его смерти удивлялись, почему ему не поставлено ни одного памятника.
6 июля Нурсултан Назарбаев отмечает свой день рождения — и в этот же день стало известно о том, что правительство Казахстана приняло решение переименовать международный аэропорт в столице Казахстана в «Нурсултан Назарбаев». Сам Назарбаев заявил, что предпочел бы, чтобы памятники ему ставили будущие поколения.
«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — подчеркнул президент Казахстана.