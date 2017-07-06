Был, есть и буду: Янукович рассказал, почему не уходит из политики

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Ростов-на-Дону, 6 июля. Четвертый президент Украины Виктор Янукович сообщил, что не собирается прекращать политическую деятельность для того, чтобы добиться своей основной цели — остановить войну на юго-востоке Украины.

Он напомнил, что никуда не уходил из политики, а также останется в ней, потому что несет ответственность за то, что происходит в украинской стране.

«Я был, есть и буду в политике. Моя мечта и цель — остановить войну на Украине, как можно быстрее восстановить мир», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

Четвертый глава Украины полагает, что Донбасс должен стать автономным регионом в составе Украины, как это прописано в минских соглашениях.

Напомним, ранее Янукович назвал ожидаемыми результаты референдума в Крыму.