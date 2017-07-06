Приплыли морем: крымчане получили турбины Siemens для новой электростанции

В Избранное

Турбины для крымской электростанции, произведенные немецкой компанией Siemens, были поставлены на полуостров, несмотря на санкции. Об этом сообщает информационное агентство Reuters,ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Дело турбин

Для двух новых электростанций, строящихся в Крыму, России нужны были газовые турбины. Опасаясь нарушения ограничений, наложенных Евросоюзом, заинтересованные фирмы отложили их поставку на год.

Издание «Коммерсант» в ноябре 2016 года сообщало о том, что «Технопромэкспорт» обратился в ГУВД по Санкт-Петербургу с заявлением о невозможности получить в полном объеме от Siemens изготовленное и оплаченное оборудование, необходимое для строительства ТЭС в Тамани.

Именно тогда появилась информация о том, что немецкие партнеры «Технопромэкспорта» боятся нарушить антироссийские санкции, так как эти турбины якобы планируется использовать на строящихся в Крыму электростанциях.

Правда официального подтверждения этой информация так и не получила.

В марте 2017 года немецкий концерн Siemens сообщил, что российское совместное предприятие Gas Turbine Technologies, в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань. Их планировали использовать на строящейся в городе электростанции. Оборудование было куплено «Технопромэкспортом».

Источники сообщают

Однако теперь один из источников Reuters сообщил, что газовые турбины SGT5-2000E, которые производит только Siemens и ее дочерние компании, были доставлены в Крым морем. Они предназначены для использования на электростанции в Севастополе. Их выгрузили в порту города.

Источник издания также подтвердил, что турбины, доставленные на полуостров, прибыли из Тамани.

Минэнерго России не стало давать комментариев информационному агентству. А в немецкой компании эту информацию отрицают.

«Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля», — заявил представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

В агентстве поспешили с громкими разоблачениями, правда, при этом отметив, что доподлинно неизвестно, знала ли на самом деле немецкая компания о поставках.

«Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную», — пишет издание, подкрепляя свою точку зрения мнением юристов.

Крыму – свет

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года. Его власти полуострова провели после государственного переворота на Украине. Большинством голосов жители Крыма проголосовали за то, чтобы стать частью России. Так высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.

Решение референдума, несмотря на заявления Москвы о том, что он был проведен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, отказались принимать власти Украины, а также западные страны. В 2014 году в отношении Крыма были введены ограничительные меры, среди которых был запрет европейским фирмам поставлять на полуостров энергетические технологии.

В ноябре 2015 года прекратилась подача электроэнергии с Украины в Крым из-за подрыва основания четырех линий электропередач. Трудности с подачей воды и электроснабжение продолжались до введения в эксплуатацию первой очереди энергомоста через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин назвал тогда прекращение подачи электроэнергии жителям полуострова серьезным преступлением, а организаторов энергетической блокады «удивительными идиотами».

«Это такая глупость. На что они рассчитывали, просто я даже не понимаю. На то, что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто! Удивительные идиоты», — заявлял глава РФ.

При этом Владимира Путина возмутило то, что на эту ситуацию никак не отреагировали правозащитные организации.

«А больницы? А дети? А старики? Серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо», — удивился он.

Организаторами теракта на полуострове считают бывших лидеров запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа». В связи с энергоблокадой строительство энергомоста в Крым завершили на два года раньше срока. Режим ЧС, введенный из-за нехватки электроэнергии, был отменен в мае 2016 года.

В настоящее время в Севастополе и Симферополе строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.