Приплыли морем: крымчане получили турбины Siemens для новой электростанции
Турбины для крымской электростанции, произведенные немецкой компанией Siemens, были поставлены на полуостров, несмотря на санкции. Об этом сообщает информационное агентство Reuters,ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Дело турбин
Для двух новых электростанций, строящихся в Крыму, России нужны были газовые турбины. Опасаясь нарушения ограничений, наложенных Евросоюзом, заинтересованные фирмы отложили их поставку на год.
Издание «Коммерсант» в ноябре 2016 года сообщало о том, что «Технопромэкспорт» обратился в ГУВД по Санкт-Петербургу с заявлением о невозможности получить в полном объеме от Siemens изготовленное и оплаченное оборудование, необходимое для строительства ТЭС в Тамани.
Именно тогда появилась информация о том, что немецкие партнеры «Технопромэкспорта» боятся нарушить антироссийские санкции, так как эти турбины якобы планируется использовать на строящихся в Крыму электростанциях.
Правда официального подтверждения этой информация так и не получила.
В марте 2017 года немецкий концерн Siemens сообщил, что российское совместное предприятие Gas Turbine Technologies, в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань. Их планировали использовать на строящейся в городе электростанции. Оборудование было куплено «Технопромэкспортом».
Источники сообщают
Однако теперь один из источников Reuters сообщил, что газовые турбины SGT5-2000E, которые производит только Siemens и ее дочерние компании, были доставлены в Крым морем. Они предназначены для использования на электростанции в Севастополе. Их выгрузили в порту города.
Источник издания также подтвердил, что турбины, доставленные на полуостров, прибыли из Тамани.
Минэнерго России не стало давать комментариев информационному агентству. А в немецкой компании эту информацию отрицают.
«Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля», — заявил представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.
В агентстве поспешили с громкими разоблачениями, правда, при этом отметив, что доподлинно неизвестно, знала ли на самом деле немецкая компания о поставках.
«Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную», — пишет издание, подкрепляя свою точку зрения мнением юристов.
Крыму – свет
Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года. Его власти полуострова провели после государственного переворота на Украине. Большинством голосов жители Крыма проголосовали за то, чтобы стать частью России. Так высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.
Решение референдума, несмотря на заявления Москвы о том, что он был проведен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, отказались принимать власти Украины, а также западные страны. В 2014 году в отношении Крыма были введены ограничительные меры, среди которых был запрет европейским фирмам поставлять на полуостров энергетические технологии.
В ноябре 2015 года прекратилась подача электроэнергии с Украины в Крым из-за подрыва основания четырех линий электропередач. Трудности с подачей воды и электроснабжение продолжались до введения в эксплуатацию первой очереди энергомоста через Керченский пролив.
Президент России Владимир Путин назвал тогда прекращение подачи электроэнергии жителям полуострова серьезным преступлением, а организаторов энергетической блокады «удивительными идиотами».
«Это такая глупость. На что они рассчитывали, просто я даже не понимаю. На то, что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто! Удивительные идиоты», — заявлял глава РФ.
При этом Владимира Путина возмутило то, что на эту ситуацию никак не отреагировали правозащитные организации.
«А больницы? А дети? А старики? Серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо», — удивился он.
Организаторами теракта на полуострове считают бывших лидеров запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа». В связи с энергоблокадой строительство энергомоста в Крым завершили на два года раньше срока. Режим ЧС, введенный из-за нехватки электроэнергии, был отменен в мае 2016 года.
В настоящее время в Севастополе и Симферополе строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.