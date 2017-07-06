Донбасс: ВСУ в течение суток 5 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 06 июля. Киевские силовики в течение последних 24 часов пять раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции ЛНР, в среду 5 июля ВСУ дважды обстреляли окрестности Молодежного, также огонь открывался по районам Желобока, Донецкого и Нижнего Лозового.

Киевские силовики вели обстрелы с направлений Новотошковского, Новоалександровки и Мироновского. По уточненным данным, потерь среди гражданских и личного состава нет, урон инфраструктуре ЛНР не нанесен.

Территория Луганской народной республики обстреливалась из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 82 и 120 мм, а также станковых противотанковых, станковых автоматических и ручных противотанковых гранатометов.