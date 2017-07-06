Ученые рассказали об успешном испытании вакцины против рака

В Избранное

Вашингтон, 06 июля. Интернациональная группа ученых из США, Германии и Австрии заявили об успешном испытании вакцины против рака.

Как пишет «Лента.Ру», в опубликованном исследовании онкологов утверждается, что испытанные вакцины против рака являются безопасными и клинически эффективными для профилактики меланомы.

Прошедшим опытам были посвящены несколько публикаций в журнале Nature. Так в первой статье говорится, что у четырех из шести пациентов после сделанной прививки в течение двух лет не наблюдался рецидив меланомы.

Во втором материале описывался следующий этап тестирования, по результатам которого у 8 из 13 пациентов после вакцинации исчезли опухоли. Сейчас исследователи ведут подготовку к очередным испытаниям.