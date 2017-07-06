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Ученые рассказали об успешном испытании вакцины против рака
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    Ученые рассказали об успешном испытании вакцины против рака

    8:17  6 Июля 2017
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    Ученые рассказали об успешном испытании вакцины против рака

    Вашингтон, 06 июля. Интернациональная группа ученых из США, Германии и Австрии заявили об успешном испытании вакцины против рака.

    Как пишет «Лента.Ру», в опубликованном исследовании онкологов утверждается, что  испытанные вакцины против рака являются безопасными и клинически эффективными для профилактики меланомы.

    Прошедшим опытам были посвящены несколько публикаций в журнале Nature. Так в первой статье говорится, что у четырех из шести пациентов после сделанной прививки в течение двух лет не наблюдался рецидив меланомы.

    Ученые рассказали об успешном испытании вакцины против рака

    Во втором материале описывался следующий этап тестирования, по результатам которого  у 8 из 13 пациентов после вакцинации исчезли опухоли. Сейчас исследователи ведут подготовку к очередным испытаниям.

    Автор: Константин Терехов
    #ученые #рак #онкология
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