Тренер «Енисея» объяснил дефицит российских специалистов в Единой лиге ВТБ

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Красноярск, 6 июля. В грядущем баскетбольном сезоне семь из девяти российских клубов Единой лиги ВТБ будут тренировать иностранные специалисты. Из отечественных тренеров в Лиге ВТБ остались лишь наставник сине-бело-голубых Василий Карасев и тренер «Енисея» Олег Окулов.

Как заявил тренер красноярской команды, нехватка российских тренеров в баскетболе связана со многими факторами.

Окулов с сожалением отметил, что девять российских команд в Лиге ВТБ — это катастрофически мало.

«Если бы в элитной лиге играло 18 российских клубов, то и местных тренеров было бы гораздо больше. А если больше российских тренеров стало бы в Лиге ВТБ, то освободились бы и места в Суперлиге, где могли бы начинать свою карьеру молодые специалисты», — цитирует специалиста газета «Известия».

Окулов считает, что в России есть большие проблемы с подготовкой молодых специалистов. Помощниками в тренерском штабе профессиональных клубов чаще всего становятся экс-игроки, что вполне логично. Однако в таком случае выпускник специализированного вуза почти лишен возможности пробиться дальше.