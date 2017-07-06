Спецслужбы США нагрянули к актрисе, опубликовавшей фото с «отрезанной головой Трампа»

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Вашингтон, 6 июля. Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов побеседовали с американской актрисой Кэти Гриффин, разместившей снимок, на котором она держит за волосы муляж отрубленной головы, черты лица которой напоминают 45-го президента страны Дональда Трампа. Об этом сегодня пишет издание Huffington Post.

По данным издания, работники Секретной службы лично поговорили с Кэти Грифин. Отмечается, что беседа продолжалась на протяжении часа.

«Расследование все еще не закрыто», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский телеканал CNN решил уволить актрису комедийного жанра Кэти Гриффин за то, что она разместила в своих социальных сетях «снимок с муляжом отрезанной головы Трампа».