Спецслужбы США нагрянули к актрисе, опубликовавшей фото с «отрезанной головой Трампа»
Вашингтон, 6 июля. Сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов побеседовали с американской актрисой Кэти Гриффин, разместившей снимок, на котором она держит за волосы муляж отрубленной головы, черты лица которой напоминают 45-го президента страны Дональда Трампа. Об этом сегодня пишет издание Huffington Post.
По данным издания, работники Секретной службы лично поговорили с Кэти Грифин. Отмечается, что беседа продолжалась на протяжении часа.
«Расследование все еще не закрыто», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее американский телеканал CNN решил уволить актрису комедийного жанра Кэти Гриффин за то, что она разместила в своих социальных сетях «снимок с муляжом отрезанной головы Трампа».