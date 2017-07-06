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Вашингтон, 6 июля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался о важности обмена мнениями о двусторонних отношениях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами», — заявил Тиллерсон.

Глава Госдепартамента отметил важность восстановления доверия между Россией и США на военном и дипломатическом уровнях. И заявил, что такое развитие событий отвечает интересам «обеих стран и всего мирового сообщества». Тем не менее, Тиллерсон подчеркнул, что пока «пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США».

Ранее госсекретарь США сообщил, что Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии. Встреча двух президентов состоится на полях саммита G 20, сообщает Газета.ru.