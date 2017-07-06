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Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство
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    Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство

    7:51  6 Июля 2017
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    Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство

    Омск, 6 июля. Убийство трех жителей Павлоградского района Омской области раскрыто в кратчайшие сроки. Задержаны два фигуранта дела по статье «Убийство» — 42-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба расправились со своими товарищами и спрятали тела в лесу.

    Как стало известно ФАН, с заявлением о пропаже трех мужчин в полицию обратились их родственники из села Милорадовка. Также бесследно исчез и их товарищ из соседней деревни. Мужчины еще 1 июля уехали в неизвестном направлении и не вернулись. Через сутки правоохранители обнаружили автомобиль 33-летнего пропавшего мужчины, на котором он вместе с 21-летним и 29-летним приятелями уехали. Еще через день были обнаружены тела убитых.

    Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство

    «Установлена причастность к убийству знакомого потерпевших, о розыске которого заявили его родственники, и его несовершеннолетнего сына. Подозреваемые были задержаны. Установлено, что у мужчины ранее были конфликты с жертвами, он пригласил их на пикник, чтобы пожарить шашлыки и выпить за мировую. Во время застолья вместе с сыном он нанес двум сидевшим за столом мужчинам и третьему, спавшему в автомобиле, ножевые и огнестрельные ранения», — сообщили в СУ СК по Омской области.

    Несовершеннолетний житель Омска и его отец задержаны за тройное убийство

    После расправы подозреваемые погрузили их тела в автомобиль, отъехали на 15 километров в лес и спрятали, после чего отогнали машину в другое безлюдное место. Сейчас место преступления исследовано, изъяты вещественные доказательства. В ближайшее время мужчине и несовершеннолетнему будет избрана мера пресечения.

    Автор: Дана Балан
    #убийство #полиция #омск
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