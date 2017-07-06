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Ливни в Ульяновске парализовали работу скорой помощи
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    Ливни в Ульяновске парализовали работу скорой помощи

    7:49  6 Июля 2017
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    Ливни в Ульяновске парализовали работу скорой помощи

    Ульяновск, 06 июля. Из-за проливных дождей в Ульяновской области в региональном центре частично парализована работа бригад скорой помощи.

    Ливень стал причиной того, что на затопленных улицах Ульяновска стали глохнуть спешащие на вызовы кареты неотложек. Информацию об этом в Twitter разместил вице-губернатор Павел Дегтярь.

    Правда, как пояснили в местном Минздраве, экипажи, которые не смогли форсировать огромные лужи были заменены другими, которые отправились на вызовы по другим маршрутам.

    Ливни в Ульяновске парализовали работу скорой помощи

    Добавим, что в Ульяновске в течение полусуток выпало почти месячная норма осадков, в результате чего в городе образовались огромные заторы. Кроме того, было полностью остановлено движение трамваев.

     

    Автор: Константин Терехов
    #ульяновск #скорая помощь #ливень
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