Ливни в Ульяновске парализовали работу скорой помощи

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Ульяновск, 06 июля. Из-за проливных дождей в Ульяновской области в региональном центре частично парализована работа бригад скорой помощи.

Ливень стал причиной того, что на затопленных улицах Ульяновска стали глохнуть спешащие на вызовы кареты неотложек. Информацию об этом в Twitter разместил вице-губернатор Павел Дегтярь.

Правда, как пояснили в местном Минздраве, экипажи, которые не смогли форсировать огромные лужи были заменены другими, которые отправились на вызовы по другим маршрутам.

Добавим, что в Ульяновске в течение полусуток выпало почти месячная норма осадков, в результате чего в городе образовались огромные заторы. Кроме того, было полностью остановлено движение трамваев.