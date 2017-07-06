Уникальный суперкомпьютер запустили на Дальнем Востоке РФ

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Хабаровск, 6 июля. Российские ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук запустили уникальный суперкомпьютер, производительность которого достигает 55 триллионов операций. Компьютер, установленный в вычислительном центре ДВО РАН стал первой системой подобного уровня в России.

Как сообщает Федеральное агентство научных организаций, новый суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры в сотрудничестве с мировыми лидерами индустрии — компаниями IBM и NVIDIA. Ресурсы суперкомпьютера ориентированы на численные расчеты и разработку алгоритмов компьютерного зрения.