Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Кабмин РФ изменил порядок прохождения альтернативной службы
Новости Сирии
Химическое шоу началось: МИД РФ уличил Запад в халтурной постановке провокаций в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Химическое шоу началось: МИД РФ уличил Запад в халтурной постановке провокаций в Сирии

    7:56  6 Июля 2017
    380

    Химическое шоу началось: МИД РФ уличил Запад в халтурной постановке провокаций в Сирии

    Москва, 6 июля. Представители российского министерства иностранных дел обвинили Запад в развертывании очередной информационной кампании против сирийских властей. Поводом для этого стали видеозаписи, переданные сирийской «умеренной оппозицией» и активно тиражируемые западными СМИ, на которых якобы запечатлены последствия химической атаки 1 и 2 июля в Восточной Гуте.

    «Еще одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о «применении отравляющего газа в Восточной Гуте», — отметила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

    Химическое шоу началось: МИД РФ уличил Запад в халтурной постановке провокаций в Сирии

    Ранее подобные же обвинения были выдвинуты в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне — президент Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат», однако впоследствии стало очевидно, что никакой атаки не было. Более того, как утверждает американский журналист Сеймур Херш, об этом было известно с самого начала.

    В доказательство своих слов Херш приводит переговоры американских военных, которые на записи говорят прямо: «Мы знаем, что химической атаки не было. Сирийцы нанесли удар по схрону с оружием и был побочный ущерб. И все. Не было никакой химатаки».

    Химическое шоу началось: МИД РФ уличил Запад в халтурной постановке провокаций в Сирии

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Кабмин РФ изменил порядок прохождения альтернативной службы

        8:38 6 Июля 2017 52
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 6 июля 6.00: ВКС РФ разбомбили штаб и склад ИГ, курды получили вооружение от США
        3:00
        Сегодня

        Трамп намерен на встрече с Путиным обсудить Сирию — Тиллерсон
        23:55
        Вчера

        США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР
        23:28
        Вчера

        Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
        23:10
        Вчера

        МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2347

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1988

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9104

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3429

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2586
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        6:05   6 Июля 2017
        1603
        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        3:00   6 Июля 2017
        156
        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        0:56   6 Июля 2017
        540
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        3682