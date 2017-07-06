Химическое шоу началось: МИД РФ уличил Запад в халтурной постановке провокаций в Сирии

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Москва, 6 июля. Представители российского министерства иностранных дел обвинили Запад в развертывании очередной информационной кампании против сирийских властей. Поводом для этого стали видеозаписи, переданные сирийской «умеренной оппозицией» и активно тиражируемые западными СМИ, на которых якобы запечатлены последствия химической атаки 1 и 2 июля в Восточной Гуте.

«Еще одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о «применении отравляющего газа в Восточной Гуте», — отметила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Ранее подобные же обвинения были выдвинуты в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне — президент Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат», однако впоследствии стало очевидно, что никакой атаки не было. Более того, как утверждает американский журналист Сеймур Херш, об этом было известно с самого начала.

В доказательство своих слов Херш приводит переговоры американских военных, которые на записи говорят прямо: «Мы знаем, что химической атаки не было. Сирийцы нанесли удар по схрону с оружием и был побочный ущерб. И все. Не было никакой химатаки».