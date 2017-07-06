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В России оснастят дроны модулями «ЭРА-ГЛОНАС»
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    В России оснастят дроны модулями «ЭРА-ГЛОНАС»

    7:40  6 Июля 2017
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    В России оснастят дроны модулями «ЭРА-ГЛОНАС»

    Москва, 6 июля. Беспилотные летательные аппараты будут контролировать с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАС». Об этом со ссылкой на распоряжение Комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы сообщают «Известия».

    По данным издания, единую концепцию системы управления воздушным движением до конца ноября текущего года должна разработать Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) . Соответствующее распоряжение корпорации дала Комиссии при президенте РФ.

    В России оснастят дроны модулями «ЭРА-ГЛОНАС»

    Над технологической инфраструктурой уже работает консорциум «Ростелекома» и «Российских космических систем». По данным издания, за разработку облегченного модуля «ЭРА–ГЛОНАСС» и модуля связи для дронов  будет отвечать «Ростелеком».

    Автор: Виталий Малясев
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