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Президент ИИХФ объяснил, почему российские хоккеисты лучше футболистов
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    Президент ИИХФ объяснил, почему российские хоккеисты лучше футболистов

    7:53  6 Июля 2017
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    Президент ИИХФ объяснил, почему российские хоккеисты известнее футболистов

    Москва, 6 июля. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объяснил, почему Россия — больше хоккейная страна, а не футбольная. 

    По его мнению, Россия является больше хоккейной страной, потому что на территории страны практически полгода зима, которая начинается уже в ноябре, в то время, как во многих европейских городах можно играть футбол 12 месяцев подряд, пишет газета «Известия»

    «И поэтому детям там легче играть в футбол. Поэтому России сложно быть сильной футбольной страной. Я думаю, здесь гораздо легче играть в хоккей», — отметил Фазель. 

    Глава ИИХФ также отметил, что в России есть большая история хоккея с шайбой, беря во внимание времена советской команды.

    Он напомнил про Харламова, Петрова, Ларионова, Овечкина и многих других, отметив, что в футболе у ​России пока нет настолько великих имен. 

    Президент ИИХФ объяснил, почему российские хоккеисты известнее футболистов

    Автор: Дана Балан
    #футбол #россия #хоккей #фазель #иихф
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