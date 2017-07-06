Президент ИИХФ объяснил, почему российские хоккеисты лучше футболистов

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Москва, 6 июля. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объяснил, почему Россия — больше хоккейная страна, а не футбольная.

По его мнению, Россия является больше хоккейной страной, потому что на территории страны практически полгода зима, которая начинается уже в ноябре, в то время, как во многих европейских городах можно играть футбол 12 месяцев подряд, пишет газета «Известия».

«И поэтому детям там легче играть в футбол. Поэтому России сложно быть сильной футбольной страной. Я думаю, здесь гораздо легче играть в хоккей», — отметил Фазель.

Глава ИИХФ также отметил, что в России есть большая история хоккея с шайбой, беря во внимание времена советской команды.

Он напомнил про Харламова, Петрова, Ларионова, Овечкина и многих других, отметив, что в футболе у ​России пока нет настолько великих имен.