Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Кабмин РФ изменил порядок прохождения альтернативной службы
Технологии
Хирургические операции в России будут проводить роботы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хирургические операции в России будут проводить роботы

    7:36  6 Июля 2017
    189

    Хирургические операции в России будут проводить роботы

    Москва, 06 июля. В России разработан уникальный робот-манипулятор для проведения хирургических операций.

    Как сообщают «Известия», медицинский манипулятор под названием РММ-2 разработан в Научно-образовательном центре Центральной клинической больницы Российской академии наук.

    «Мы первые взялись за создание отечественного универсального робота для выполнения операций. Мы решили сконструировать многофункциональный аппарат, потому что создание узкопрофильных роботов более затратное», — рассказал изданию руководитель центра, д.м.н. Александр Алехин.

    В планах разработчиков – использование робота для проведения любого рода хирургических вмешательств, однако на первом этапе РММ-2 внедрят в вертебрологию — область медицины, занимающуюся проблемами позвоночника.

    Как пояснили в центре, только в столичном регионе и только для нужд вертебрологии, не говоря о других областях медицины, понадобится около 30 манипуляторов. В целом по стране их понадобится как минимум 200.

    Добавим, что стоимость РММ-2  составит около 70 миллионов рублей, что в два раза дешевле американского комплекса для роботоассистированной хирургии «Да Винчи».

    Автор: Константин Терехов
    #россия #ран #рмм-2
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Кабмин РФ изменил порядок прохождения альтернативной службы

        8:38 6 Июля 2017 52
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 6 июля 6.00: ВКС РФ разбомбили штаб и склад ИГ, курды получили вооружение от США
        3:00
        Сегодня

        Трамп намерен на встрече с Путиным обсудить Сирию — Тиллерсон
        23:55
        Вчера

        США пообещали вводить санкции против всех стран, ведущих бизнес с КНДР
        23:28
        Вчера

        Янукович: Украинский суд приговорит меня к пожизненному заключению
        23:10
        Вчера

        МИД Украины вызвал посла Польши после слов Ващиковского о Бандере

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2348

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1988

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9104

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3429

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2586
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        Экстрадиция как способ похищения: дипломаты вступились за россиянина, попавшего в тюрьму США

        6:05   6 Июля 2017
        1609
        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        Сирия: США готовы обсудить создание бесполетных зон вместе с Россией

        3:00   6 Июля 2017
        156
        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        Сирия: Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ИГ крылатыми ракетами

        0:56   6 Июля 2017
        543
        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        Делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры в Минске после заявления Киева

        17:57   5 Июля 2017
        3705