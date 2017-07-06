Хирургические операции в России будут проводить роботы

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Москва, 06 июля. В России разработан уникальный робот-манипулятор для проведения хирургических операций.

Как сообщают «Известия», медицинский манипулятор под названием РММ-2 разработан в Научно-образовательном центре Центральной клинической больницы Российской академии наук.

«Мы первые взялись за создание отечественного универсального робота для выполнения операций. Мы решили сконструировать многофункциональный аппарат, потому что создание узкопрофильных роботов более затратное», — рассказал изданию руководитель центра, д.м.н. Александр Алехин.

В планах разработчиков – использование робота для проведения любого рода хирургических вмешательств, однако на первом этапе РММ-2 внедрят в вертебрологию — область медицины, занимающуюся проблемами позвоночника.

Как пояснили в центре, только в столичном регионе и только для нужд вертебрологии, не говоря о других областях медицины, понадобится около 30 манипуляторов. В целом по стране их понадобится как минимум 200.

Добавим, что стоимость РММ-2 составит около 70 миллионов рублей, что в два раза дешевле американского комплекса для роботоассистированной хирургии «Да Винчи».