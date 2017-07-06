Ограничения и давление: Трамп рискует получить «свою» войну, угрожая КНДР

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Американские власти уверенно продолжают воинственную риторику в адрес руководства Северной Кореи. Это подтверждает открытая дискуссия, состоявшаяся на Совете безопасности ООН. Во время нее выяснилось, что по взглядам на действия Пхеньяна у членов Совета имеются явные разногласия. Так Вашингтон и его союзники выступают за наращивание давления на КНДР, а Россия и Китай предлагают собственную инициативу, нацеленную на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове

Политика давления США

Экстренное заседание Совбеза ООН было проведено по просьбе США и их союзников в регионе – Южной Кореи и Японии, после того как КНДР вновь провели серию ракетных испытаний.

Постоянный представитель США про ООН Никки Хейли во время своего выступления не скупилась на угрозы в адрес Пхеньяна, а также фактически выдвинула ультиматум Китаю, сохраняющему торговые отношения с Северной Кореей.

Она заявила о том, что кроме санкций Совбеза ООН Штаты намерены ужесточить и собственные, и коснутся они не только КНДР.

«Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем», — сказала Хейли.

Она подчеркнула, что «есть страны, которые позволяют, даже поощряют Северную Корею нарушать резолюции СБ ООН».

«Эти страны также хотели бы продолжать торговлю с США. Этого не произойдет», — заявила Хейли, правда, что это за страны постпред США перечислять не стала.

В своей речи она не посчитала нужным упомянуть российско-китайскую инициативу, а вот о том, что США твердо намерены добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР, подчеркнуть не забыла.

Хейли пообещала, что Штаты в ближайшие дни представят соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН.

Отметим, что Совбез ООН принял уже семь санкционных резолюций в отношении Пхеньяна, последовательно ужесточая меры.

При этом Хейли добавила, что большая задача по соблюдению санкций ООН ложится на Китай, на который приходится 90% торговли КНДР.

«Мы будем работать с Китаем. Но мы не повторим неадекватные ответы прошлого, которые привели к сегодняшним «темным дням», — сказала она.

Кроме США за новую резолюцию, которая ужесточит режим санкций в отношении Северной Кореи выступили и также Франция и Великобритания.

«Если вы довольны действиями Северной Кореи — наложите вето на резолюцию. Если вы хотите быть другом Северной Кореи — ветируйте», — обратилась Хейли к заместителю постпреда России при ООН Владимиру Сафронкову.

Реакция России

Владимир Сафронков, представляющий в настоящее время Россию в Совете безопасности ООН, заявил о том, что предложение Китая и российская «дорожная карта» являются подходящей площадкой для начала работы по урегулированию вопроса Северной Кореи.

«Предложение Пекина о «двойном замораживании» и параллельном продвижении, а также созвучная им российская «дорожная карта» Корейского урегулирования, включающая в себя поэтапное формирование в Северо-Восточной Азии механизма мира, с выходом на денуклеаризацию полуострова, являются подходящей стартовой площадкой для запуска таких обсуждений. Призываем всех включиться в работу на этой основе», — сказал дипломат.



Он подчеркнул, что санкции «загоняют в тупик» проблемы на Корейском полуострове и заявил о необходимости «переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова».

При этом Сафронков подчеркнул, что размещение США комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности государств северовосточной Азии, включая Россию и Китай.

Трамп рискует получить свою войну

Кроме агрессивной риторики, направленной в адрес КНДР, США, словно нарочно, решили не отменять ракетных учений, которые они провели накануне совместно с Южной Кореей. В них были задействованы ракеты «земля-земля» американских сухопутных войск и баллистические ракеты малой дальности южнокорейской армии. Американские военные отметили, что в ходе учений «была продемонстрирована способность удалить угрозы врага нанесением точных ударов».

Член оборонного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя действия США, отметил, что таким образом американский президент Дональд Трамп рискует получить «свою» войну.

США не будут отменять военные учения у Корейского п-ва. У Буша-мл. был Ирак, у Обамы -Ливия. Трамп рискует получить свою войну - корейскую. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 5, 2017

«США не будут отменять военные учения у Корейского полуострова. У Буша-младшего был Ирак, у Обамы — Ливия. Трамп рискует получить свою войну — корейскую», — написал он на своей странице в Twitter.