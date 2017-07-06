Некачественной колбасы в России стало втрое больше — Роспотребнадзор

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Москва, 06 июля. Роспотребнадзор в первом квартале 2017 года стал в три раза чаще находить некачественную колбасу на прилавках российских магазинов.

Как пишут «Известия», санитарные врачи в январе-марте текущего года забраковали 5% колбасной продукции. Главные нарушения – несоответствие реального содержимого продуктов от того, что написано на этикетке.

«Производитель обязан указывать точное содержание жира, белков и углеводов. А колбаса неоднородна, даже вареная, не говоря уже о сырокопченой. Поэтому пробы могут показать несоответствие», — пояснил изданию руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Добавим, что при этом в надзорном ведомстве отметили, что за год значительно улучшилось качество цельномолочной продукции. Если в первом квартале 2016 года некачественными или опасными считалось 10,4% продукции, то в январе-марте текущего года – 2,2%.