Латвийская компания презентовала уникальный «внедорожник-франкенштейн»

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Рига, 6 июля. Латвийская фирма Dartz презентовала уникальный джип, создатели которого сочетали в нем детали от различных моделей и назвали внедорожник Black Alligator.

Отмечается, что эксклюзивная новинка базируется на флагманской модели Mercedes-AMG GLS 63, но оборудуется другим мотором мощностью 580 лошадиных сил. Однако, если потенциальный владелец авто захочет, производительность может быть увеличена до 760, 850, 1100 или даже 1600 «лошадок».

Салон автомобиля отвечает названию — кожа аллигатора используется в обивке сидений, ковриках и других элементах. Интересно то, что машина оборудована специальным прибором, который поможет владельцу избежать штрафов за нарушение ПДД.

В транспортном средстве есть датчики, которые могут распознавать инфракрасные сигналы, используемые в фотокамерах для фокусировки. Такие датчики «ослепляют» камеры, поэтому фото получаются нечеткими и размытыми.

Точные цены авто не указываются, потому что каждая модель будет уникальна.