Сильнейшие ливни вызвали наводнение на юге Японии, есть пострадавшие
Токио, 6 июля. По крайней мере один человек погиб в результате разлива реки Тикуго в расположенной на южном острове Кюсю префектуре Фукуока. После наводнения расположенный здесь город Асакура покрыт водой, которая несет с собой огромное количество грязи и обломков.
На юге Японии продолжаются наводнения, вызванные ливневыми дождями. Вице-премьер Японии Таро Асо назвал сложившуюся на острове Кюсю ситуацию чрезвычайной. В результате ливней по всей Японии пришлось эвакуироваться более чем полумиллиону человек, десятки оказались отрезаны от окружающего мира, по крайней мере 15 человек пропали, унесенные потоками воды. Силы самообороны Японии оказывают помощь людям в зоне наводнения и занимаются организацией эвакуации.
福岡県朝倉市の住宅街を上空から撮影した映像です。流木が散乱しています。 pic.twitter.com/YZxdJSrp5H— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) July 6, 2017
Ранее, напомним, «Газета.ru» сообщала о масштабных наводнениях на юге Китая — около миллиона человек были вынуждены эвакуироваться в провинциях Хунань, Цзянси и Гуанси.