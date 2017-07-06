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Протестующие жгут полицейские участки и машины в Венесуэле
Весь мир
Протестующие жгут полицейские участки и машины в Венесуэле
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    Протестующие жгут полицейские участки и машины в Венесуэле

    7:16  6 Июля 2017
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    Протестующие жгут полицейские участки и машины в Венесуэле

    Каракас, 6 июля. В столице Венесуэлы протестующие подожгли полицейский участок. Об этом сообщает Nacional.

    По данным портала, протестующие с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли полицейский участок в муниципалитете Либертадор в Каракасе. В столичном районе Сан-Мартин участники акции протеста сожгли полицейский автомобиль. На улицах происходят беспорядки, слышна стрельба.

    Протестующие жгут полицейские участки и машины в Венесуэле

    Сотрудники полиции подверглись атаке после того, как группа сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захватила здания национальной ассамблеи. Вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами люди в течение восьми часов удерживали оппозиционно настроенных депутатов и работников парламента, после чего покинули здание. В результате нападения пострадали 12 человек. Сотрудникам службы безопасности парламента удалось задержать одного из нападавших, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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