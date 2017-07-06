Протестующие жгут полицейские участки и машины в Венесуэле

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Каракас, 6 июля. В столице Венесуэлы протестующие подожгли полицейский участок. Об этом сообщает Nacional.

По данным портала, протестующие с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли полицейский участок в муниципалитете Либертадор в Каракасе. В столичном районе Сан-Мартин участники акции протеста сожгли полицейский автомобиль. На улицах происходят беспорядки, слышна стрельба.

Сотрудники полиции подверглись атаке после того, как группа сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захватила здания национальной ассамблеи. Вооруженные палками и самодельными взрывными устройствами люди в течение восьми часов удерживали оппозиционно настроенных депутатов и работников парламента, после чего покинули здание. В результате нападения пострадали 12 человек. Сотрудникам службы безопасности парламента удалось задержать одного из нападавших, сообщает Газета.ru.