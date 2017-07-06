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Билялетдинов объяснил, чем грозит изменение формата лимита на легионеров в РФПЛ
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    Билялетдинов объяснил, чем грозит изменение формата лимита на легионеров в РФПЛ

    7:16  6 Июля 2017
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    Билялетдинов объяснил, чем грозит изменение формата лимита на легионеров в РФПЛ

    Москва, 6 июля. Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал новые правила относительно лимита на легионеров в чемпионате России по футболу с сезона-2018/19. 

    Он затруднился ответить однозначно, принесет ли это нововведение эффект или же наоборот, добавив, что был доволен и старым лимитом. Впрочем, он подчеркнул, что невозможно определить хорошо или плохо, когда в футболе много иностранных футболистов.

    «У лимита, который будет, проблема в том, что на поле могут выйти десять легионеров. А это также является проблемой для молодых игроков, как и схема «6+5», где у них есть гарантированное место в составе», — передает слова эксперта RT

    При этом экс-футболист считает, что проблема не в легионерах и лимите, а гораздо шире, поскольку молодые игроки не имеют никаких шансов проявить себя. 

    Билялетдинов объяснил, чем грозит изменение формата лимита на легионеров в РФПЛ

    Как ранее сообщал ФАН, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что с 2018 года изменится лимит на легионеров.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #рфпл #билялетдинов #лимит #легионеры
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